Глава Российскоой Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, что начало нового розыгрыша чемпионата может быть отложено на неделю.

Слова Прядкина цитирует портал РИА Новости. Глава РПЛ отметил, что члены исполкома РФС обращались с просьбой увеличить паузу между сезонами, на что в РПЛ пообещали рассмотреть вопрос после исполкома УЕФА.

«Сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа», — сказал Прядкин на пресс-конференции, отметив, что пока это вероятная дата с учетом удовлетворения исполкомом РФС просьбы о переносе старта РПЛ.

Напомним, ранее планировалось начать новый сезон в РПЛ 2-5 августа. Сезон-2019/20 ориентировочно должен завершиться в двадцатых числах июля.