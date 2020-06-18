Стало известно, что бывший тренер футбольной «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ болен боковым амиотрофическим склерозом. Информацию об этом сообщает испанское издание Marca.

Как сообщил сам Унсуэ, впервые у него диагностировали данную болезнь летом 2019 года, позже в феврале 2020 года диагноз подтвердился. По словам тренера, на сегодняшний день это заболевание нельзя вылечить, его течение можно лишь замедлить с помощью специальных лекарств. В поддержку Унсуэ уже выступили «Барселона», «Реал» и «Сельта». В тренерском штабе «Барселоны» Унсуэ работал с 2003 по 2010, а также с 2014 по 2017 год, занимаясь с вратарями.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) также известен как болезнь Шарко или болезнь Лу Герига. В 2019 году от недуга скончался экс-футболист «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен.