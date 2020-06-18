Российский бизнесмен, владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказал мнение по поводу проведения матча «Сочи» — «Ростов» в 23-м туре чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Слова Ротенберга приводит портал РИА Новости. Владелец клуба отметил, что по-прежнему считает перенос необоснованным.

«Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!» — заявил Ротенберг.

Напомним, ранее стало известно, что «Ростов» ушел на двухнедельный карантин: у шести футболистов основного состава команды был обнаружен коронавирус.

Игра запланирована на 19 июня, но пока неизвестно, какой будет судьба матча — смогут ли его перенести на более поздний срок или «Ростову» засчитают техническое поражение. Перенести игру можно только при согласии обеих команд.