Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в календарь cерии Гран-при среди юниоров сезона-2020/21.

Как сообщает пресс-служба ISU, первый этап серии ЮГП примет Будапешт с 9 по 12 сентября, второй — японская Иокогама с 16 по 19 сентября. Третий этап запланирован в Остраве с 23 по 26 сентября, четвертый примет Ташкент с 30 сентября по 3 октября.

Пятый этап, по плану, должен пройти в Любляне, Словения, с 7 по 10 октября. Также был добавлен этап в Риге, Латвия, он состоится с 14 по 17 октября.

Решение о месте проведения финала юниорской серии Гран-при еще не принято, это произойдет на заседании совета ISU 6 июля.

Ранее из-за коронавируса были отменены два этапа юниорской серии в канадском Ричмонде и словацком Кошице.