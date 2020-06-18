Вспышка коронавируса в «Ростове» могла произойти из-за полузащитника команды Хорена Байрамяна.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Как стало известно СМИ, именно Байрамян стал нулевым пациентом в «Ростове», из всех заразившихся футболистов клуба отличительные симптомы коронавируса проявились только у него, в частности, высокая температура.

Сообщается, что Байрамян мог подхватить коронавирус во время поездки к родителям, которые переболели COVID-19.

В полном составе команда ушла на карантин, в контакте с шестью зараженными футболистами было еще 42 сотрудника клуба. 19 июня «Ростов» должен сыграть с «Сочи» матч 23-го тура РПЛ.

«Сочи» отказывается от переноса матча на другую дату, таким образом, «Ростову», скорее всего, будет засчитано техническое поражение согласно регламенту РФС.