Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал возможных соперников национальной команды в осенних товарищеских матчах.

Слова Черчесова приводит агентство ТАСС. По словам тренера, все вопросы, касающиеся соперников, будут прорабатываться РФС.

«Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне — с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать», — отметил Черчесов, добавив, что как только появятся договоренности с другими командами, РФС объявит об этом на официальных ресурсах.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены матчи национальных сборных в марте и в июне, чемпионат Европы 2020 года был перенесен на лето 2021 года.