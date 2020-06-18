Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков высказался по поводу ситуацией с матчем «Сочи» — «Ростов» в 23-м туре чемпионата России по футболу.

Слова Широкова прозвучали в эфире программы «Все на матч!». По мнению эксперта, ситуация с вспышкой коронавируса в «Ростове» и экстраординарная, и нет.

«У «Сочи» такая же ситуация была в конце года, им пошли на уступки и перенесли матч, который они потом выиграли», — отметил Широков, добавив, что если матч «Сочи» — «Ростов» все-таки состоится, то на поле выйдут 16 игроков из академии «ростовчан».

«Если «Сочи» тоже выставит игроков академии, то «Ростов» поборется», — отметил Широков.

Напомним, вчера стало известно, что в «Ростове» шесть игроков заболели коронавирусом. Команда ушла на карантин. Игра с «Сочи» запланирована на 19 июня.