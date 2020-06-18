Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина вспомнила момент с отъездом своей подопечной Юлией Ефимовой на тренировки в США.

В интервью порталу RT Вятчанина отметила, что тогда ей было обидно за державу, после ухода Ефимовой она не могла смотреть соревнования по плаванию.

«Было тяжелоо видеть её истерики на чемпионате мира — 2011 в Шанхае, когда девчонка не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит», — отметила Вятчанина, добавив, что на Олимпиаде-2012 в Лондоне все было неоднозначно, несмотря на то, что Ефимова завоевала бронзу на дистанции 200 метров брасс.

Под руководством Ирины Вятчаниной Юлия Ефимова тренировалась с 2005 по 2011 год в Таганроге.