Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник высказался по поводу решения ISU вернуть старую базовую стоимость прыжков в связи с пандемией коронавируса.

Слова Лакерника приводит портал РИА Новости.

«Что касается времени действия (текущих правил), то думаю, это как минимум на два сезона. В олимпийский год изменения обычно не делаются», — заявил вице-глава ISU.

Напомним, в мае 2020 года технический комитет ISU изменил базовую стоимость некоторых элементов, в частности, прыжков: четверные лутц, флип и риттбергер стали стоить по 11 баллов, тройной лутц приравняли к тройному флипу со стоимостью в 5,3 балла.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что в организации приняли решение отложить перемены в оценках как минимум на сезон из-за медленного открытия катков.