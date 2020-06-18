Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина высказала мнение по поводу перспектив бывшей ученицы Юлии на Олимпийских играх в Токио.

В интервью RT Вятчанина отметила, что верит в Ефимову. «Если токийская Олимпиада состоится в 2021 году, то Юлька, думаю, дотерпит и, возможно, сумеет выполнить свою долгожданную мечту», — сказала тренер.

Как считает Вятчанина, Ефимовой нужно удерживать те показатели, которые она имеет сейчас.

«2:19 на двухсотметровке брассом сейчас имеют, по-моему, пять человек в мире. Это гроссмейстерский результат, который ещё не факт, что потребуется для победы», — сказала Вятчанина, отметив, что результат на стометровке у Ефимовой — это тоже серьезный уровень.

Напомним, ранее Юлия Ефимова завоевала бронзу Олимпиады в Лондоне, а также два серебра Олимпиады в Рио-де-Жанейро.