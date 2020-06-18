Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о постановке программ своего подопечного Александра Самарина.

В интервью сайту ФФККР Соколовская отметила, что костяк программ и музыка уже подобраны.

«Программы ставит Никита Михайлов. Когда вернемся в Москву, будем работать», — рассказала тренер, добавив, что в произвольной программе музыку поменяли в конце прошлого сезона. Эту мелодию оставят, а хореографию переделывают.

«С нами на сборе хореографы Виталий Бутиков и Валентин Молотов они занимаются с ребятами скольжением, работают на льду; Ольга Глинка и тренер по танцам Михаил Кругликов – в зале хореографией», — рассказала Соколовская.

Отметим, сейчас группа Светланы Соколовской тренируется на базе «Юг Спорт» в Кисловодске.