Грузинская фигуристка-одиночница Алина Урушадзе рассказала о том, каким образом начала заниматься фигурным катанием и что привело ее в этот вид спорта.

В интервью порталу Blossom on Ice Урушадзе рассказала, что сама захотела встать на коньки.

«Когда мне было два года, я посмотрела шоу “Ледниковый период” и попросила маму отвести меня на тренировки», — отметила фигуристка, добавив, что это было исключительно ее инициативой.

«В два года еще нельзя было записаться, начала я в четыре года», — отметила спортсменка. По словам фигуристки, у нее нет отдельного кумира в фигурном катании, поскольку кто-то хорошо прыгает, а кто-то славится своим катанием.

Сейчас Алине Урушадзе 16 лет, в прошлом сезоне она представляла Грузию на чемпионате Европы, олимпийских играх в Лозанне и на юниорском чемпионате мира.