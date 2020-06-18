Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о том, как у нее складываются отношения с учеником Александром Самариным.

В интервью пресс-службе ФФККР Соколовская заявила, что им с Самариным для общения не нужно слов.

«Мы понимаем друг друга по взгляду. Да, над многими вещами нужно работать. И Саша – не красна девица, чтобы нравиться всем подряд», — отметила тренер, добавив, что верит в своего подопечного и видит его нутро.

По словам Соколовской, Самарин никогда не давал повода в нем усомниться.

«Чтобы ни случилось: плохой старт, плохое настроение, он всегда выкладывается полностью, максимально, насколько может в данный момент», — заявила тренер.

Напомним, в сезоне-2019/20 Александр Самарин выиграл золото и серебро этапов серии Гран-при, а также взял бронзу на чемпионате России.