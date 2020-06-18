Норвежская лыжница, десятикратная чемпионка мира Тереза Йохауг не сдавала допинг-тесты во время пандемии коронавируса.

Телеканал NRK сообщает, что число взятых допинг проб у лыжников в марте-мае сократилось почти на 90 процентов по сравнению с предыдущим годом. Если в 2019 году за этот внесоревновательный период FIS было проведено 299 тестов спортсменов из всех видов, относящихся к данной федерации, то в 2020-м году — всего 38.

За время пандемии коронавируса лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Клэбо один раз проходил допинг-тестирование. Двух норвежских лыжников не проверяли ни в FIS, ни антидопинговое агентство Норвегии. Это Тереза Йохауг и Эмиль Иверсен.

Осенью 2016 года Тереза Йохауг сдала положительную допинг-пробу и была дисквалифицирована, до этого ее также не тестировали около трех месяцев.