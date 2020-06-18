Футбольный клуб «Ростов» может сыграть против «Сочи» в 23-м туре чемпионата России по футболу, выставив состав на матч из юных футболистов академии клуба.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, на игру могут приехать футболисты 2003 года рождения. Отмечается, что клуб направил в РФС просьбу рассмотреть перенос матча на другую дату, поскольку при появлении форс-мажорных обстоятельств решение о переносе принимает руководство лиги.

Напомним, шесть футболистов «Ростова» заболели коронавирусом, в связи с чем команде пришлось сесть на карантин. С заболевшими контактировали 42 сотрудника клуба, в том числе и весь основной состав «ростовчан».

Игра запланирована на 19 июня, «Сочи» от переноса матча категорически отказался.