Бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин отреагировал на слухи о том, что форвард Сердар Азмун может перейти в лондонский «Арсенал».

По словам Аршавина в студии телеканала «Матч-Премьер», к форварду есть интерес, однако из «Арсенала» никто ему не звонил и про Азмуна не спрашивал. «Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру (Рибалте)», — сказал футболист.

Аршавин отметил, что в такой ситуации решение по трансферу должны принимать президент клуба и главный тренер. «Насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдет», — заключил Аршавин.

Напомним, ранее сообщалось, что Азмун может перейти в «Арсенал», поскольку этого игрока лондонцам посоветовал Андрей Аршавин.