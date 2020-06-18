Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на решение ISU вернуть прежнюю стоимость прыжков и отложить изменения в базовых оценках на какое-то время.

В интервью РИА Новости Горшков заявил, что откладывание изменений в стоимости прыжков — это исключительно правильное решение.

«В ситуации, когда до Олимпийских игр остается менее двух лет, вносить кардинальные изменения – это совершенно неправильно», — заявил Горшков, добавив, что спортсмены по-разному возобновляют тренировки, а где-то еще не начали кататься.

«Сезон идет, а им приходится приспосабливаться к новым требованиям», — отметил Горшков.

Напомним, в мае ISU приравнял по базовой стоимости тройные лутц и флип, а также четверные лутц, флип и риттбергер. Сейчас в федерации приняли решение отложить изменения и вернуть прежние оценки.