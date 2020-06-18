Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение «Сочи» отказаться от переноса матча 23 тура из-за того, что «желто-синие» ушли на карантин по коронавирусу.

По мнению Карпина в интервью порталу «Рейтинг Букмекеров», победитель конкурса «Фейр-плей года» уже определен. Тренер вспомнил, что «Сочи» совсем недавно побывал в такой же ситуации, и матч перенесли.

«Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи — получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное — получить три очка?», — заключил Карпин.

Напомним, вчера стало известно, что в «Ростове» шесть футболистов заболели коронавирусом, в связи с чем тренерский штаб, весь основной состав и персонал клуба ушли на карантин. Игра с «Сочи» запланирована на 19 июня.