Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях нового соглашения с клубом, которое он не так давно подписал.

В интервью GQ Russia Семак заявил, что новое соглашение принципиально ничем не отличается от предыдущего контракта с клубом. «За исключением некоторых нюансов, связанных с выступлением команды. Абсолютно нормальный контракт. Цели и задачи не изменились», — отметил тренер, добавив, что команда должна каждый год играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы в России.

По словам Семака, выступление в ЛЧ дает клубу дополнительный заработок, а также возможность показывать игроков на европейском рынке. » Это счастье для игрока — уйти в команду, более сильную и статусную, чем наша», — заявил Семак.

Напомним, новое соглашение Семака с «Зенитом» подписано по схеме 2+1.