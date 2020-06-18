Мадридский «Реал» начал игру против «Валенсии» в рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Главный судья поединка — Хосе Санчес Мартинес.

Отметим, в стартовый состав «Валенсии» не попал российский полузащитник Денис Черышев, он начнет матч на скамейке запасных. В игре против «Леванте» в предыдущем туре россиянин также почти весь матч сидел в запасе и вышел на поле лишь на 87-й минуте встречи.

«Реал» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, у команды Зинедина Зидана 59 очков за 28 туров. «Валенсия» сейчас идет на восьмом месте с результатом в 43 очка. До зоны Лиги Европы клубу не хватает всего трех баллов.