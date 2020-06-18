Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился новыми подробностями о состоянии отца бойца, Абдулманапа Нурмагомедова.

В прямом эфире в «Инстаграме» Игоря Лазорина Мендес поделился последними новостями. «Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку», — сказал тренер, отметив, что сейчас Абдулманап сравляется с осложнениями от старой операции на сердце.

«Один наш общий знакомый сказал мне, что отца Хабиба больше не беспокоит коронавирус», — заявил Мендес.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с коронавирусом в Дагестане, затем его перевезли в одну из московских клиник. Сообщалось, что Нурмагомедов находится в очень тяжелом состоянии.