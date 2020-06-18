Российский политик Алексей Навальный ответил на обвинения двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его просьбы отстать от семьи.

В ролике на своем ютуб-канале Навальный обратился к фигуристу и тренеру. «Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем. Давайте честно скажем: что вы, что все остальные инстаграм-люди, которые согласились участвовать – вы взяли реально украденные деньги», — заявил Навальный, отметив, что Плющенко торгует будущим страны.

По словам Навального, если фигурист использует свою семью, то ему должно быть стыдно.

«Да никто и не нападает на вашу семью. Все просто хотят еще раз обратить внимание на то, что когда родители беспринципные и алчные – страдают, к сожалению, их дети», – заключил Навальный.

Отметим, конфликт Евгения Плющенко и Алексея Навального начался с публикации ролика о поправках в Конституцию РФ, в котором приняли участие не только сам фигурист, но и его жена Яна Рудковская, и их 7-летний сын Александр.