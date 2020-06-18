Главные новости дня из спортивного мира — в дайджесте от Nevasport.

Тимо Вернер официально перешел в «Челси»

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе немецкого форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Как сообщает английский клуб на официальном сайте, «Челси» достиг соглашения с футболистом о переходе. Отмечается, что 24-летний нападающий останется в «Лейпциге» до окончания текущего сезона Бундеслиги, а в июле Вернер присоединится к «Челси».

В ISU вернули разницу в стоимости четверных лутца, флипа и риттбергера

Международный союз конькобежцев принял решение оставить в силе еще на один сезон базовую стоимость прыжков, которая использовалась в сезоне-2019/20. Информация появилась на официальном сайте ISU. В отчете сказано, что организация учитывает продолжающуюся пандемию коронавируса, медленное открытие катков и возобновление тренировок фигуристов.

В ISU добавили еще один этап юниорского Гран-при. Соревнования примет Рига

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в календарь cерии Гран-при среди юниоров сезона-2020/21. Решением руководства был добавлен этап в Риге, Латвия, он состоится с 14 по 17 октября. Решение о месте проведения финала юниорской серии Гран-при еще не принято, это произойдет на заседании совета ISU 6 июля.

«Сочи» официально выступил против переноса матча с «Ростовом»

Футбольный клуб «Сочи» опубликовал официальное заявление, в котором выступил против переноса матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» 19 июня. Отмечается, учитывая, что РФПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/20, в клубе считают, что игра с «Ростовом» должна состояться, иначе будет нарушен регламент проведения соревнований.

УЕФА разрешил проводить матчи под своей эгидой в Грозном

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций разрешил проводить матчи под своей эгидой в Грозном. «Сегодня исполком УЕФА с Чеферином принял решение, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Большая им благодарность, сегодня исторический день. С 2014 года был запрет», — сказал Алаев, слова которого приводит Sport24.