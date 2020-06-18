Футбольный клуб «Сочи» сегодня, 19 июня, сыграет с «Ростовом» матч 23-го тура РПЛ — первый после возобновления чемпионата. Игра должна пройти на стадионе «Фишт», начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Велика вероятность того, что матч не состоится, и «Ростову» будет засчитано техническое поражение. 17 июня стало известно, что шесть футболистов клуба заболели коронавирусом. Вся команда ушла на карантин, в том числе тренеры и персонал клуба, «Ростов» просил перенести матч на более поздний срок, однако «Сочи» отказался, мотивируя это тем, что такой подход нарушит регламент РПЛ.

Если же матч «Сочи» — «Ростов» все же перенесут, то новой датой может стать 19 июля.

Также «Ростов» рассматривает возможность сыграть матч, выставив против «Сочи» команду 2003 года рождения — футболистов академии клуба.