В игре 29-го тура чемпионата Испании «Реал» в Мадриде играл с«Валенсией». Матч на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде закончился победой хозяев со счётом 3:0. Все три мяча были забиты во втором тайме.

Сначала на 61-й минуте отличился форвард Карим Бензема, забивший мяч после передачи атакующего полузащитника Эдена Азара. Через 13 минут отличился вышедший на замену левша Марко Асенсио, упрочив преимущество мадридистов в счёте. На 86-й минуте Бензема сделал дубль, доведя счет до разгромного.

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев появился на 69-й минуте, но так и не отметился результативными действия.

«Реал» с 62 очками и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» с 43 очками находится на 8-м месте.