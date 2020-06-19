Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин признался, что имел конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. После игры с «Краснодаром» в 2016 году дело даже дошло до драки.

«Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали», — приводит слова Лодыгина «Спорт-Экспресс».

Лодыгин отметил, что игроков помирил тренер вратарей Михаил Бирюков, а в раздевалке пыталась успокоить вся команда. Дзюба и Лодыгин толкались и махали руками. Все длилось секунд двадцать.

Напомним, «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив два года на последних минутах встречи. После 80-й минуте «Зенит» был впереди — отличился Артем Дзюба.