Бывшая звезда «Зенита» Андрей Аршавин не опроверг, но и не подтвердил информацию о своей новой должности в «Зените». Нынешний эксперт «Матч ТВ» считает, что об этом пока рано говорить.

«Я бы не хотел говорить об этом, потому что официальное решение не объявлено. Подождите, и вы все узнаете», — сказал Аршавин в эфире телеканала.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что с 1 августа Аршавин войдёт в структуру петербургского клуба и станет помощником Хавьера Рибалты.

Напомним, Аршавин завершил игровую карьеру в ноябре 2018 года.