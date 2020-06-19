Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал интерес со стороны лондонского «Арсенала» к нападающему «сине-бело-голубых» Сердару Азмуну.

«Интерес к нему есть. Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру Рибалте», — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Экс-футболист подчеркнул, что, несмотря на интерес к Азмуну, решение будут принимать президент клуба и главный тренер, так как предложение, во-первых, должно быть выгодным, во-вторых, нужно понимать, кто будет играть на месте иранца.

Напомним, Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года, ранее он защищал цвета казанского «Рубина». Его приобретение обошлось петербуржцам в 12 миллионов евро.