Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов рассказал о финансовых проблемах в организации.

Бойцов отметил, что медиа-группа СБР сжалась настолько, что в одно время не работали даже социальные сети. Он подчеркнул, что Россия была единственной серьёзной биатлонной командой, которая прибыла на чемпионат мира без пресс-атташе.

По словам Бойцова, в российские командировки он ездил за свои деньги, другие сотрудники тоже на протяжении года ждали, когда начнут выполняться обещания. Бойцов утверждает, что зарплаты выплачивались нерегулярно.

«За два года вовремя она была выплачена два-три раза. Некоторым сотрудникам офиса не выплачивалась почти полгода. Лишь после заседания Правления, когда ответственным за финансы назначили Алексея Нуждова, а врио исполнительного директора — Майгурова, долги стали резко уменьшаться», — рассказал Бойцов в интервью «Спорт-Экспресса».

Он добавил, что зарплаты выплачивались из личных средств Нуждова, благодаря чему к середине мая удалось закрыть часть долгов.