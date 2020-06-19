Киа Джурабчиан, агент защитника «Арсенала» Давида Луиса, сообщил, что будущее 33-летнего игрока в лондонском клубе решится с ближайшее время. Действующий контракт бразильца истекает в конце июня.

«Арсенал» будет решать вопросы по всем контрактам на этой неделе. Так что вопрос с соглашением Давида и других футболистов будет решаться к концу недели. Все затянулось не по вине Давида или «Арсенала», все сдвинулось из-за пандемии коронавируса», — заявил агент, слова которого приводит talkSPORT.

Напомним, в текущем сезоне Луис принял участие в 33 матчах «Арсенала», записал на свой счет два забитых гола и сделал одну результативную передачу.

В матче против «Манчестер Сити», который стал первым после возобновления сезона, Луис допустил ошибку, которая привела к голу в ворота его команды. Затем он сфолил в штрафной и получил красную карточку, а «Сити» реализовал пенальти. Бразилец взял вину за поражение команды на себя.