Член Правления Союзов биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров будет выдвигаться в президенты организации.

Об этом сообщил руководитель медиа-службы СБР Константин Бойцов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Бойцова, на внеочередных выборах планируется попытка создания попечительского совета, без которого будет не решить вопросы финансирования. По мнению специалиста, сейчас попечительский совет готов прийти именно за Майгуровым.

Бойцов отметил, что не имеет права говорить о том, попечительский совет какого уровня имеется в виду.

«Я не имею права озвучивать такую информацию. Будет правильно, если каждый кандидат сам назовет свою команду. Но все мы знаем, кто поддерживал Майгурова на выборах-2018», — сказал он.

Напомним, на прошлых выборах главы СБР Майгуров проиграл Владимиру Драчеву. 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборочная конференция, на которой Драчев может быть отправлен в отставку.