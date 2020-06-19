Второй тест полузащитника «Ростова» Ивелина Попова на коронавирус показал отрицательный результат.

«Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным ребятам информацией не владею. Дальше надо сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле», — заявил Попов, слова которого приводит «РБ-Спорт».

Футболист отметил, что на данный момент находится на самоизоляции и не знает, когда вернется к тренировкам, так как это решает Роспотребнадзор.

Попов также отметил, что к нему каждый приходят из поликлиники, чтобы оценить самочувствие. Он подчеркнул, что болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, шесть игроков «Ростова» сдали положительный тест на коронавирус, команда ушла на карантин. Однако сегодня, 19 июня, «Ростов» должен встретиться с «Сочи» в 23-м туре РПЛ.