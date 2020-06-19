Оглашены новые подробности гибели Коби Брайанта

Крейт Брейди, личный помощник погибшего баскетболиста Коби Брайанта, поделился новой информацией о расследовании катастрофы. Брайант и его дочь Джианна погибли в результате крушения вертолета в январе 2020 года.

Брейди рассказал, что Брайант сам попросил перенести время полета на час раньше.

«Накануне вечером я фактически изменил время полёта, потому что Коби решил посмотреть игру другой команды. Изначально предполагалось, что он сядет в вертолёт в 9:45. Но накануне вечером время вылета было изменено на 9:00», — заявил Брейди, слова которого приводит Clutch Points.

Он также отметил, что полет пришлось отложить на 15 минут из-за погодных условий, однако после небольшой задержки пилот посчитал их «нормальными».