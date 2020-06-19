Оглашены новые подробности гибели Коби Брайанта

Крейт Брейди, личный помощник погибшего баскетболиста Коби Брайанта, поделился новой информацией о расследовании катастрофы. Брайант и его дочь Джианна погибли в результате крушения вертолета в январе 2020 года.
Брейди рассказал, что Брайант сам попросил перенести время полета на час раньше.
«Накануне вечером я фактически изменил время полёта, потому что Коби решил посмотреть игру другой команды. Изначально предполагалось, что он сядет в вертолёт в 9:45. Но накануне вечером время вылета было изменено на 9:00», — заявил Брейди, слова которого приводит Clutch Points.
Он также отметил, что полет пришлось отложить на 15 минут из-за погодных условий, однако после небольшой задержки пилот посчитал их «нормальными».
Напомним, Коби Брайант трагически погиб 26 января при крушении вертолета, который разбился близ города Калабасас, штат Калифорния. На борту вертолета находилось девять человек, выживших в аварии не было.
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