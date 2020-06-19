Норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Никлас Дюрхауг создали частную команду Team Eidissen BN Bank.

Оба спортсмена оказались вне состава сборной Норвегии, которая была сформирована в конце апреля для подготовки к следующему сезону.

«Я горжусь тем, чего нам удалось достичь, потому что время для запуска частной команды было не лучшим. Будет интересно посмотреть, чего мы добьемся. Похоже, теперь появляются обязательства в преддверии Олимпиады в Пекине», — сказал Сундбю, слова которого приводит NTB.

Норвежец подчеркнул, что вернулся к большому объему тренировок и начал набирать форму, так как не испытывает проблем с мотивацией.

Контракты Сундбю и Дюрхауга с двумя главными спонсорами – банком BN Bank и предпринимателем Бенном Эйдиссеном – рассчитаны на два года.