Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, выразил мнение, что швейцарец Роджер Федерер не завершает карьеру, так как не хочет, чтобы Джокович и Рафаэль Надаль превзошли его достижения.

По мнению Джоковича-старшего, 38-летнему Федереру пора заняться «более интересными вещами» и уйти из профессионального тенниса.

«Однако Надаль и Новак дышат ему в спину, а Роджер просто не может принять тот факт, что они будут лучше, чем он. Давай, мужик, расти детей, займись чем-то другим, катайся на лыжах, делай что-то. Теннис — это не вся жизнь, это лишь нынешнее хобби моего сына», — сказал отец Новака, слова которого приводит Tennis World USA.

Напомним, в рейтинге АТР, который был заморожен из-за паузы в сезоне, Федерер занимает четвертую строчку. Джокович и Надаль идут на первом и втором местах соответственно.