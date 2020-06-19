Футбольный клуб «Сочи» на своем официальном сайте подтвердил, что матч с «Ростовом» состоится согласно календарю. Игра пройдет сегодня, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что шесть игроков основного состава «Ростова» заболели коронавирусом, в связи с чем команда ушла на карантин. Клуб хотел перенести матч на другую дату, однако «Сочи» ответил отказом. РФС был готов рассмотреть перенос матча, но для этого необходимо согласие обеих команд.

Предполагается, что сегодня за «Ростов» будет играть команда 2003 года рождения, клуб решает вопрос с дозаявкой футболистов.

На матче смогут присутствовать зрители при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.