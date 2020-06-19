Стало известно, каким составом «Ростов» сыграет против «Сочи» в 23-м туре чемпионата России по футболу.

По информации «РБ-Спорт», самым старшим игроком гостей на поле станет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский (2001 год рождения). Также в матче могут принять участие Данил Хромов и Тамаз Топурия, оби игрока 2002 года рождения.

«Самому младшему футболисту собранного состава — полузащитнику Максиму Ставцеву — в январе исполнилось 16 лет (2004 год рождения). Остальные игроки — 2003 года рождения», — сообщает источник.

Руководить командой будет старший тренер молодежного состава Заур Тедеев.

Напомним, матч состоится сегодня, 19 июня, в 20:00 по московскому времени. Основной состав «Ростова» не сможет принять участие, так как находится на карантине: у шести игроков выявлен коронавирус.