«Сочи» на своем поле примет «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
Ранее стало известно, что представлять «Ростов» будут игроки в возрасте от 16 до 19 лет, так как основной состав команды находится на карантине. У шести футболистов выявлен коронавирус.
«Ростов» хотел перенести матч на другой день, однако «Сочи» ответил отказом. РФС был готов рассмотреть перенос игры, но это реально лишь при согласии обеих команд.
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