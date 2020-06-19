Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя и идет на поправку

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, идет на поправку.

По словам Гаджиева, есть хорошие новости: состояние Абдулманапа улучшается.

«Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришел в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — цитирует Гаджиева Sport24.