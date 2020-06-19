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  • 15:29,  19 июня 2020
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Бокс/MMA
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Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя и идет на поправку

Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя и идет на поправку
Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Nevasport/Вероника Перминова

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, идет на поправку.

По словам Гаджиева, есть хорошие новости: состояние Абдулманапа улучшается.

«Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришел в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — цитирует Гаджиева Sport24.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с коронавирусом в Дагестане, затем его перевезли в одну из московских клиник. На фоне болезни у него возникли осложнения на сердце, он был прооперирован. Кроме того, Нурмагомедов-старший перенес инсульт и находился в коме.

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