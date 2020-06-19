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  • 15:28,  19 июня 2020
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Фигурное катание
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Загитова: Уверена, секрет красоты — в воображении

Загитова: Уверена, секрет красоты — в воображении
Алина Загитова. Фото: инстаграм

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе японской косметической компании Shiseido.

В ролике спортсменка рассказала, что пришла в фигурное катание в возрасте четырех лет. По словам Загитовой, двигаться вперед ей помогает команда, близкие люди и болельщики.

«Фигурное катание — это не только техника, но и красота и эмоции на льду. Без воображения все движения выглядят как у робота. Я уверена, что секрет красоты — в воображении», — сказала Алина.

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Алина Загитова для Shiseido ❤️ новое!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ «Секрет красоты — в воображении» ???? Алина — одна из самых известных фигуристок России. Сейчас ей 18, занимается фигурным катанием с 4 лет. Алина преодолевает все трудности и испытания. Этот непростой путь приводит ее к многочисленным наградам и званию фигуристки мирового уровня. Она умеет принимать вызовы и превосходить ожидания каждого!

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Напомним, амбассадорами бренда также стали актер Хуан Сюань, модель Лорен Вассер и актриса Бибари Маэда. Загитова сотрудничает с Shiseido с 2018 года.

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