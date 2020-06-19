Загитова: Уверена, секрет красоты — в воображении

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе японской косметической компании Shiseido.

В ролике спортсменка рассказала, что пришла в фигурное катание в возрасте четырех лет. По словам Загитовой, двигаться вперед ей помогает команда, близкие люди и болельщики.

«Фигурное катание — это не только техника, но и красота и эмоции на льду. Без воображения все движения выглядят как у робота. Я уверена, что секрет красоты — в воображении», — сказала Алина.