Загитова: Уверена, секрет красоты — в воображении

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе японской косметической компании Shiseido.
В ролике спортсменка рассказала, что пришла в фигурное катание в возрасте четырех лет. По словам Загитовой, двигаться вперед ей помогает команда, близкие люди и болельщики.
«Фигурное катание — это не только техника, но и красота и эмоции на льду. Без воображения все движения выглядят как у робота. Я уверена, что секрет красоты — в воображении», — сказала Алина.
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Алина Загитова для Shiseido ❤️ новое!⠀ ⠀ «Секрет красоты — в воображении» ???? Алина — одна из самых известных фигуристок России. Сейчас ей 18, занимается фигурным катанием с 4 лет. Алина преодолевает все трудности и испытания. Этот непростой путь приводит ее к многочисленным наградам и званию фигуристки мирового уровня. Она умеет принимать вызовы и превосходить ожидания каждого!
Напомним, амбассадорами бренда также стали актер Хуан Сюань, модель Лорен Вассер и актриса Бибари Маэда. Загитова сотрудничает с Shiseido с 2018 года.
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