Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на нежелание «Сочи» переносить матч с «Ростовом», шесть игроков которого заболели коронавирусом.

«Поздравляю ФК «Сочи» с победой в конкурсе «Fair Play»!» — написал Нигматуллин у себя в «Твиттере».

Напомним, матч «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня, 19 июня, в рамках 23-го тура российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

«Ростов» обращался к «Сочи» с просьбой о переносе матча, но получил отказ. РФС был готов рассмотреть возможность проведения матча 19 июля, однако для этого требуется согласие обеих команд. Так как основной состав «Ростова» находится на карантине, команду в сегодняшнем матче будут представлять футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.