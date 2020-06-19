Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Макс Кобб, отвечающий за работу комиссии по внедрению запрета на фторсодержащие мази, до сих пор не видел аппарат для тестирования средств подготовки инвентаря.

Он заявил, что сам не видел данное устройство, однако есть люди, тесно сотрудничающие с лабораторией.

«Каждую неделю мы получаем технические отчеты. Это конфиденциальная информация, и я не могу вдаваться в подробности. Мы все еще на ранней стадии разработки, предстоит много испытаний, но пока все в порядке», – заявил Кобб, слова которого приводит NRK.

Напомним, ранее IBU вслед за FIS решил отказаться от фторсодержащих мазей, так как он наносят вред экологии. По мнению экспертов, это сильно повлияет на скорость спортсменов в ходе гонок — они станут бежать гораздо медленнее, чем сейчас.