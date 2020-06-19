Московский ЦСКА на своей арене примет «Зенит» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сегодняшняя встреча станет для команд первой после возобновления сезона, который в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На матче смогут присутствовать зрители хозяев, однако их число не должно превышать 10% от общей вместимости стадиона.

Игру обслужит бригада во главе с 36-летним судьей из Ростова-на-Дону Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Роман Галимов; VAR — Николай Волошин, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

После 22 встреч «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 50 очков. ЦСКА, набравший 36 баллов, идет на пятой строчке.