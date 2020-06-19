Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко погиб в возрасте 37 лет. Как сообщает Sportarena со ссылкой на Sankei, его тело было обнаружено на горе Фудзияма.

Известно, что тело было найдено еще 12 мая, однако опознать его удалось только сегодня, 19 июня.

В конце 2020 года Борисенко пропал без вести. Он находился в Японии и планировал осуществить восхождение на Фудзияму. Последний раз его видели живым в одном из отелей в Токио, затем он перестал выходить на связь.

В марте на высоте 2400 метров были обнаружены вещи Борисенко. Японские СМИ сообщают, что он поднимался на гору один, но в ходе восхождения с ним произошел несчастный случай.