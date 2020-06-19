Братья Бё считают, что в новом сезоне возникнут случаи применения «фтор-допинга»

Биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё выразили мнение, что на ранних стадиях использования нового оборудования, проверяющего лыжные мази на наличие фтора, будут возникать случаи применения «фтор-допинга».

«Пока мы мало что знаем об этом методе тестирования. Люди в спорте всегда пытались обманывать, думаю, сейчас может произойти нечто подобное», – заявил Тарьей Бё, слова которого приводит NRK.

Йоханнес согласился, что этой зимой система, скорее всего, еще не будет работать нормально. По его мнению, подозрения возникнут в том случае, если кто-то из спортсменов покажет неожиданно быстрый ход.