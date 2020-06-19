Братья Бё считают, что в новом сезоне возникнут случаи применения «фтор-допинга»

Биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё выразили мнение, что на ранних стадиях использования нового оборудования, проверяющего лыжные мази на наличие фтора, будут возникать случаи применения «фтор-допинга».
«Пока мы мало что знаем об этом методе тестирования. Люди в спорте всегда пытались обманывать, думаю, сейчас может произойти нечто подобное», – заявил Тарьей Бё, слова которого приводит NRK.
Йоханнес согласился, что этой зимой система, скорее всего, еще не будет работать нормально. По его мнению, подозрения возникнут в том случае, если кто-то из спортсменов покажет неожиданно быстрый ход.
Напомним, ранее IBU вслед за FIS решил отказаться от фторсодержащих мазей, так как он наносят вред экологии. По мнению экспертов, это сильно повлияет на скорость спортсменов в ходе гонок — они станут бежать гораздо медленнее, чем сейчас.
Комментарии Развернуть