Воспользовавшись нерешительностью рынка пост пандемии и отсидев положенные два трансферных окна без оформления переходов, Роман Абрамович и «Челси» делают новый заход на состав с приставкой супер. Первой ласточкой стал Тимо Вернер – один из самых прогрессирующих форвардов Европы.

У «Челси» уже подбиралась неплохая банда в нападении – и это без стариков: Жиру, Педро, Виллиана, чье время, конечно, позади. В колоде будущего лондонского клуба уже есть молодой центрфорвард, стремительно прогрессирующий Тэмми Абрахам, напоминающий симбиоз сразу трех игроков – Дидье Дрогба, Нванкво Кану и Эмануэля Адебайора.

Есть американец Кристиан Пулишич – 21-летняя надежда Фрэнка Лэмпарда с точки зрения создания атакующего контруктива.

Третьим в тройку идеально ложится Вернер, способный играть на любом месте в нападении. Это невероятно скоростной нападающий, с очень сильной правой ногой. Этакий правоногий левша, классно смещающийся в центр под сильную ногу.

Вернер здорово прогрессировал у Нагельсманна в «Лейпциге». Теперь это не просто узкоспециализированный фланговый форвард, играющий в основном за счет скорости. Нынче это футболист с широким диапазоном навыков, отсюда и универсализм – способность сыграть и в центре нападения, и на флангах атаки, и даже под нападающими.

Таким образом «Челси» получил нападающего, способного и в одиночку создать момент для других, и забить самому. Его статистика за этот сезон во всех турнирах впечатляет – 32 матча, 26 голов, 8 передач. Теперь Вернера уже не назовешь губителем голевых моментов, хотя такая репутация зрела за ним в предыдущие сезоны.

В общем, приобретение 24-летнего форварда идеально ложится в концепцию «Челси» будущего. У лондонского клуба теперь есть топ-стракер, осталось поработать над другими слабыми местами, которых за полуторогодовалый период без покупок образовалось немало.