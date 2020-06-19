В PS Store стартовал предзаказ FIFA 21. Стандартное издание можно приобрести за 4899 рублей, для подписчиков EA Access оно обойдется в 4409 рублей.

При покупке любого из расширенных изданий за 5999 рублей (Champions) и 7499 рублей (Ultimate) игроки смогут запустить проект на три дня раньше официального выхода игры.

Также в Electronic Arts сообщили , что покупатели FIFA 21 на PS4 в течение года до выхода FIFA 22 смогут бесплатно получить версию футбольного симулятора для PlayStation 5.