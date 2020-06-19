Силва хочет получать € 10 млн в год в новом клубе

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва, который покинет команду по окончании сезона в Лиге чемпионов, выдвигает высокие требования по зарплате в своем будущем клубе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бразилец хочет зарабатывать в новом клубе не менее 10 миллионов евро. «Фиорентина» и «Эвертон», которые проявляли интерес к 35-летнему Силве, готовы предложить ему 5,5 миллионов. Таким образом, переход защитника в эти клубы находится под вопросом.

Бразилец защищал цвета «ПСЖ» с 2012 года, ранее он выступал за «Милан». Трансфер обошелся парижанам в 42 миллиона евро. В минувшем сезоне Силва принял участие в 30 матчах «ПСЖ» во всех турнирах.