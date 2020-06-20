Рассуждать о том, каким составом сыграет «Зенит» в первом матче после паузы в два с половиной месяца — задача смелая. Особенно с учетом того, что клуб владеет самым широким составом в РПЛ.

Но у нас есть две вводные. Первая — травмированных, за исключением Мамманы, в команде нет. Вторая — мы знает тот основной состав «Зенита», который, по большей части, вел команду к текущему лидерству. Исходя из этих двух вводных, а также с учетом лимита на легионеров, дадим прогноз на стартовый выбор тренерского штаба «Зенита».

В воротах сыграет Андрей Лунев, который начинал в чемпионате весенний отрезок после зимней паузы. Именно ему завершать сезон.

Справа в защите место за Вячеславом Караваевым, доверие к нему со стороны тренеров было чуть больше, чем у Смольникова, у которого, к тому же, заканчивается контракт. В центре обороны — неизменна пара Ракицкий-Иванович. На левом фланге сыграет Дуглас Сантос — нет большого смысла переводить бразильца в центре и опускать в оборону Жиркова.

Последний, если функционально в порядке, также наверняка выйдет, расположившись выше Сантоса. Активность Жиркова по всему флангу — подспорье против атакующей настойчивости Мариу Фернандеса справа. В этой связи, Дриусси начнет матч на лавке — в этом также виновен лимит на легионеров.

На противоположном фланге сыграет Малком — Семак его будет ставить во всех матчах, чтобы дать наиграться после двойного простоя. В центре полузащиты обычная связка последнего года — Оздоев и Барриос. Впереди также привычен тандем Дзюбы и Азмуна.

Стартовый состав «Зенита» в матче с ЦСКА (версия Nevasport): Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантов — Оздоев, Барриос — Жирков, Малком — Дзюба, Азмун