Известный блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Сочи» с «Ростовом», за который будут играть молодые футболисты. Основной состав ушел на карантин, так как у шести игроков выявлен коронавирус.

По мнению Уткина, у «Ростова» не будет ни одного шанса, даже если бы юные игроки целенаправленного готовились к игре. Блогер также отметил, что подавляющее большинство этих футболистов в будущем не сможет играть за свой клуб, а может и вообще не дорастет до РПЛ.

«Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса – вас бросили не под танк и не за родину. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни. Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, матч состоится сегодня, 19 июня, прямая трансляция будет доступна здесь.